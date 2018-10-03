«Опасные игры»: Поиск пришельцев с Нибиру разыгрывается в казино

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Ажиотаж вокруг приближающейся Планеты Х и возможного разведывательного десанта ее обитателей стал поводом для азартных ставок и подключения букмекерских контор.

В США поиск пришельцев с Нибиру разыгрывается в специальном казино. Уфологи уже заявили, что это опасные игры, так как никто не знает степень агрессии инопланетян и их истинные намерения. Кроме самих пришельцев, сайт заведения принимает ставки на зафиксированные неопознанные летающие объекты, но факты обнаружений должны быть очевидными и зафиксированными документально. Жителей США охватила настоящая азартная лихорадка. Букмекеры уже вывесили на сайте таблицу, в которой указаны вероятные шансы обнаружить пришельцев, с учетом всех штатов страны.

После изучения статистики свидетельств о появлении НЛО, начиная с 1940 года, наиболее вероятным местом встречи с пришельцами объявлен Вайоминг. Букмекеры оценивают достоверные сведения оттуда, как 205/1. Флорида же объявлена штатом, где инопланетян видели реже всего. Поэтому ставка очень высока – 3458/1. Несмотря на знаменитый «розуэлльский инцидент» в 50-х годах прошлого столетия, когда НЛО с пришельцами разбился возле ранчо, Нью-Мексико по ставкам уступает Вайомингу. Многие игроки уже заявили о мошенничестве со стороны букмекеров, ведь именно в Нью-Мексико месяц назад сотрудниками ФБР была экстренно эвакуирована Солнечная обсерватория. Тем не менее, фиксированная ставка определена, как 521/1. На сайте приведены удивительные сведения. Например, за последние 70 лет 40 тысяч жителей США получили страховку от похищения пришельцами.