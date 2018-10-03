Генетические модификации превратили физалис в «суперрастение»

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Различные растения прошли очень долгий путь эволюции, чтобы обрести привычный нам вид. Также ученые научились при помощи манипуляций на генетическом уровне растений придавать им необходимые свойства, что сильно упрощает жизнь человека в наше время.

Группа ученых выбрала физалис в качестве объекта для своих экспериментов. Физалис имеет большую концентрацию различных витаминов, а также помогает в борьбе с заболеваниями, что делает его весьма полезным. Именно поэтому это растение было выбрано учеными.

Сам по себе физалис является диким растением. Он никогда не подвергался искусственной селекции, что делает процесс его модификации значительно более трудным.

Ученые утверждают, что генетические модификации, которые прошел физалис почти превратили его в «суперрастение». Физалис еще до экспериментов крайне хорошо выдерживал засушливые условия и был крайне полезен человеку. После проведения небольших генетических модификаций физалис избавился от половины побегов и листьев, однако, количество плодов увеличилось на 50%, также увеличился и их размер, что говорит о возможности проведения дальнейших продуктивных экспериментов с этим растением.

Хоть ученые уже и весьма давно научились генетической модификации растений, однако, подобные эксперименты все еще продолжают открывать много нового, что дает перспективу однажды получить «суперрастение», которое будет заменять все известные нам фрукты и овощи.