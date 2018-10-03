Сегодня, 03:20

Искуственный интеллект получает все больше полезных функций, которые значительно упростят жизнь людям в будущем.

Так, в Японии научили робота обшивать стены гипсокартоном. Модель этого робота-строителя называется HPR-5P. Этого гуманоидного робота научили четко определять листы гипсокартона и даже крепить их к каркасу.

Этот робот обладет сразу несколькими функциями, однако, самой полезной и проработной является именно установка гипсокартонных листов. Совершает робот все это при помощи пары рук, с хорошей кординацией, множества датчиков и камеры.

Известно, что это не первый робот, которого можно задействовать в строительстве. Однако, пока что, он является самым полезным.

Также у японцев есть конкуренция в лице ученых из Швейцарии, которые сумели начуить робота пилить древесину и даже собирать из брусов конструкции.

Подобная гонка технологии является хорошим стимулом для ученых показать, на что они способны, при этом дав сильный толчок робототехнике.