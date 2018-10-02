«Они готовят себе рабов»: Пришельцы селятся в детских игрушках - экстрасенс

Вчера, 20:33

Тайна одного из самых пугающих мест на земле – острова кукол в Мексике раскрыта, а продолжение расследования привело к шокирующему выводу.

Американский экстрасенс после посещения мексиканского острова кукол, заявил, что пришельцы селятся в детских игрушках и таким образом готовят себе будущих рабов. Тысячи кукол на одном острове всегда привлекали внимание туристов, любящих мистические истории. Согласно легенде, некий рыбак по имени Хулиан, винивший себя в смерти маленькой девочки, утонувшей на его глазах, начал покупать детские игрушки и размещать их на суше. Ясновидящий, войдя в транс, в ужасе очнулся и заявил, что увидел в куклах инопланетные сущности. После этого, экстрасенс стал посещать детские магазины. По его словам, в большинстве игрушек присутствуют живые и мыслящие образования, которые не хотели вступать в контакт и производили угрожающие манипуляции. Когда экстрасенс заявил об этом в полицию, правоохранители вызвали медиков определенной специализации.

Однако об этом случае узнали эксперты по паранормальным явлениям и произвели собственное расследование. Действительно, в игрушках прослеживалась некая разумная активность. Сообщалось, что был написан отчет по этому поводу и направлен в Конгресс США. Ответа не последовало. Экстрасенсы и медиумы начали делать рассылки в социальных сетях. Они просили родителей, прежде чем покупать подарок ребенку, прикоснуться к предмету и закрыть глаза. «Зараженные» игрушки обычно слегка вибрируют и вызывают подсознательное ощущение тревоги. В основном сущности селятся в куклах, детально копирующих человеческий образ, а также в фигурах супергероев из популярных комиксов. Насколько эта информация правдива неизвестно, но не зря в Голливуде множество «ужастиков» снимается по аналогичному сценарию.