«Пришельцы с Нибиру готовят плацдарм»: На Марсе обнаружено огромное озеро

Вчера, 18:59

Сенсационная новость поступила с борта космического зонда Mars Express. Радар MARSIS зарегистрировал подземный резервуар пресной воды на Красной планете.

На Марсе обнаружено огромное озеро. Так как ранее южный полюс планеты был тщательно исследован различными космическими аппаратами, с применением инфракрасных сканеров, нынешняя находка натолкнула уфологов на мысль, что пришельцы с Нибиру готовят плацдарм, для дальнейшей атаки на Землю. Из древних шумерских рукописей известно, что аннунаки, населяющие Планету Х, как и люди нуждаются в пресной воде, поэтому ее запасы должны храниться в месте временного присутствия. Ранее считалось, что на Марсе вода присутствует только в виде небольших ледяных островков на полюсах. В свою очередь, ученые доказывают, что наличие воды под корой планеты предполагалось всегда.

По данным радара MARSIS, обнаруженное озеро аналогично земным озерам, расположенным на территории Гренландии и в Антарктиде под ледяным покровом. Особенно интересно антарктическое озеро, которое миллионы лет находилось в «законсервированном» состоянии. Кстати, уфологи после его обнаружения также говорили, что озеро может быть искусственного происхождения. Весьма вероятно, что там присутствуют иные формы жизни, поэтому ученые не спешат брать полноценные пробы, пока не будут разработаны технологии, гарантирующие полную безопасность. Зонд Европейского космического агентства продолжает изучать структуру найденного на Марсе озера.