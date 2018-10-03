Карликовая планета «Гоблин» поможет найти Планету Х

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Небесное тело было обнаружено в 2015 году, но теперь специалисты более тщательно изучили этот объект и высказали свои предположения по поводу его места в Солнечной системе и как он связан с Планетой Х.

Еще в 2016 году ученые сообщили о возможном наличии на периферийном участке Солнечной системы некой невидимой планеты. Условно тогда ее назвали Планета Х и до сих пор специалисты ведут ее поиски и ищут подтверждение ее существованию.

На расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца находится некая карликовая планета, которую впоследствии при обнаружении назвали 2015 TG387. У нее есть и другое, более запоминающееся название - «Гоблин». Она была так обозначена в связи с тем, что обнаружили ее незадолго до американского жуткого праздника Хэллоуина. Эксперты считают, что сама по себе в том месте планета находиться не может и ее состояние может находиться стабильным только при наличии некого крупного объекта, гравитация которого может сильно влиять на перемещение и взаимодействие в Солнечной системе данного небесного тела.

Для того, чтобы подтвердить свои догадки, что карлик поможет найти Планету Х, ученые рассчитали в точности его орбиту. Ближайшая к Солнцу точка Гоблина расположена на расстоянии около 65 а.е., наиболее удаленная – свыше 2300 а.е. Один полный оборот вокруг светила занимает сорок тысяч лет.

Такие данные подтверждают теорию о том, что около карликовой планеты находится более крупное небесное тело, способное контролировать ее длительное время и воздействовать на нее собственным гравитационным фоном.

Споры вокруг таинственной невидимой Планеты Х не угасают уже на протяжении нескольких лет, но специалисты продолжают поиски подтверждения или же опровержения теории о том, что она существует. Понятно одно - ученые нацелены на полное изучение Солнечной системы, но на это уйдут десятки лет.