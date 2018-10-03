В мире произошел переломный момент - теперь половина населения относится к среднему классу

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Впервые с основания человеческой цивилизации люди стали чувствовать себя богаче и увереннее в завтрашнем дне. Теперь большая половина населения планеты стала относиться к среднему классу или более богатому сословию.

Человеческая цивилизация с самого начало своего становления основывалась на сельскохозяйственном производстве и только на современном этапе своего становления, ученые отмечают, что теперь большей части населения не грозит бедность. По подсчетам специалистов свыше 50% жителей Земли, что составило 3,8 миллиарда человек, может позволить себе уровень жизни, который соотносим со средним классом.

Цифра же домохозяйств, которые живут в бедности конечно же меньше зажиточных, но все равно достаточно большая. Последние представленные данные о количестве богатых и бедных людей в мире относятся к сентябрю текущего года, который уже прозвали переломным, ведь теперь бедные не будут большинством на Земле. Ученые сообщили, что за основу взяли классификацию домашних хозяйств в странах с крайней нищетой (расходы домашних хозяйств ниже 1,90 долл. США на человека в день), а также в среднем классе (домашние хозяйства тратят 11-110 долл. США).

Напомним, что классификация «среднего класса» была впервые разработана в 2010 году и использовалась многими исследователями, которые признают, что у среднего класса есть некоторый дискреционный доход, который можно использовать для покупки потребительских товаров длительного пользования, таких как мотоциклы, холодильников или стиральных машин. Они могут позволить себе пойти в кино или побаловать себя другими видами развлечений. Также эти люди достаточно уверены, что они и их семья могут выдержать экономическую колебания или период безработицы, не возвращаясь к крайней нищете.

Такое исследование было проведено специалистами компании World Data Lab, которые рассматривали уровень доходов и расходов жителей 188 стран мира.