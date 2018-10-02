Диета йо-йо в два раза повышает риск ранней смерти от инфаркта и инсульта – учёные

Вчера, 15:12

Исследования корейских специалистов показывают, что популярная среди знаменитостей диета серьёзно угрожает жизни.

Йо-йо эффект является одной из основных причин резкого увеличения веса или его потери. Однако во время таких перемен организм подвергается серьёзным нагрузкам, способным повредить здоровью. Но эффект, к которому прибегают актёры во время съемок, может стать причиной ранней смерти.

Учёные из Южной Кореи провели обширное исследование, длившееся на протяжении 7 лет. В ходе эксперимента специалисты изучили состояние организма 6 748 773 участников. Основными параметрами оказались: вес, кровяное давление, уровень холестерина и сахара. Стоит отметить, что в начале исследований все участники были здоровы и жалоб на своё состояние не имели.

Но через пять с половиной лет после старта эксперимента умерли 54 785 человек, 22 498 участников перенесли инсульт, а 21 452 человека пережили инфаркт. Основной причиной для этого стала диета йо-йо, вредившая внутренним органам. В два раза риск ранней смерти возрастал у участников, чьи показатели сахара и холестерина в крови часто менялись. Также серьёзно повышаются шансы перенести инфаркт или заболеть диабетом.