«Нас долго обманывали»: Американец наглядно доказал, что Земля плоская

Вчера, 17:00

Версию Фердинанда Магеллана о круглой Земле опроверг путешественник из США, снявший на видеокамеру с инфракрасным фильтром планету Земля с самолета высотой 10 км.

Американец поверг в шок пользователей сети своим доказательством о том, что Земля не шарообразная, а имеет плоскую форму. Путешествуя из Вашингтона в центр США ради интереса американец решил провести эксперимент. На свою видеокамеру он одел инфракрасный фильтр, чтобы устранить пелену и дымку.На высоте 10 км он заснял на видео планету Земля и был крайне удивлен, что с этого расстояния по теории круглой Земли он не должен видеть продолжение суши,океана, рек, озер.

Видеосъемка опровергла всем известную версию, что шар Земля и выдвинула новую — Земля имеет достаточно плоскую поверхность. С помощью инфракрасного фильтра удалось выделить сушу, как теплое и океан, как холодное. На фотографии четко видно, что в сравнении в Google Планетой (которая имеет форму шара) на этом расстоянии уже не видна конца реки Миссисипи(3770 км), других рек и суши. В реальности же на фото видно все, что позволяет разрешение фотообъектива.

По версии ученых такую плоскую Землю можно увидеть только с расстояния 2000 км с космического корабля, а самолет достигает только 360 км и это невозможно. Путешественник из США путем сопоставления видео, Google карты Планеты и навигатора смог определить, что все о чем говорят по поводу шарообразной Земли обман.На самом деле - нас долго обманывали, а Американец наглядно доказал, что Земля плоская.

Пользователи сети сразу стали выдвигать свои версии: «Поэтому над Антарктидой и не летают, бояться что мы все увидим своими глазами», «Ни одного ролика не увидел, чтобы кто-то снял горизонт с борта самолета, ведь с высоты 10 000 точно будет закругляться горизонт», «знакомый пилот сказал, что Земля плоская, а солнце никогда не уходило за горизонт, получается, что человек всю жизнь в полете».