Самарские медики научились удалять гематомы мозга при помощи системы навигации

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Хирурги из Самары проводят уникальные операции на мозге, которые дают возможность удалять гематомы у человека с минимальным повреждением. Для таких вмешательств они используют навигационную систему.

Проведение операций на мозге всегда было довольно сложным и не предсказуемым делом, ведь при помощи хирургических инструментов можно было повредить мельчайшие участки мозга, которые отвечают за какую-то деятельность. В современных условиях меняется технология оперативного вмешательства, а новейшие устройства расширяют возможности медиков.

Так, с появлением навигационной хирургической системы AUTOPLAN, которая была создана учеными из Самарского государственного медицинского университета, появилась возможность проводить удаление различных опухолей на мозге человека с нанесением ему минимальных травм. Первые операции с его использованием прошли в городской клинике №1 в Самаре.

Сообщается, что с его помощью удалось удалить сгусток , который образовался у пациента в результате инсульта. Медики на основе результатов томографии создали трехмерную модель мозга, а с помощью навигационного маркера и камер медики определили точное расположение гематомы и выполнили ее удаление.