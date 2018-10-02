Возле Млечного пути нашлись четыре новых галактики-спутника

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На сегодняшний день известно приблизительно 60 карликовых галактик, которые имеют взаимосвязь с Млечным путем. Все они находятся на расстоянии около одного миллиона световых лет от него.

Международная группа ученых из США и Канады изучала свойства карликовых галактик, в число которых вошли Стрелец II, Сетка II, Феникс II и Тукан III. Результаты исследования показали, что все они входят в число галактик, которые являются спутниками Млечного пути. Для изучения они использовали комплексы Магелановых телескопов, которые установлены в чилийской обсерватории Лас-Кампанас.

Исследований данных галактик-спутников дает возможность провести эмпирическую проверку сценариев, которые предлагаются астрономами со всего мира и изучить более детально свойства темной материи. В ходе проведенного эксперимента астрономам удалось понаблюдать за четырьмя карликовыми галактиками, которые оказались довольно старыми – их возраст составил около 13,5 миллиардов лет.

Некоторые из них имеют довольно интересные особенности. Так, галактика Стрелец ІІ характеризуется малой массой. А вот галактика Сетка ІІ является самой вытянутой из всех – ее длина в 8 раз больше ширины. Галактика Тукан III связана со звездным потоком, идущим в сторону Млечного Пути. Вероятно, этот поток представляет собой остатки бывшего звездного скопления или карликовой галактики, которая была разорвана приливным влиянием более массивного соседа.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.