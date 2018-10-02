Нибиру уже близко: Множество НЛО заметили в небе над Мехико – уфологи

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Мексиканские уфологи проинформировали о аномальном количестве НЛО, которые на днях заметили в Мехико. Эксперты связывают летающие тарелки с приближение Нибиру.

Сообщается, что в первый день октября в ночном небе над Мехико было замечено одновременно несколько НЛО. Местным уфологам удалось запечатлеть летающие тарелки на видео, чтобы детально изучить происхождение загадочных объектов. Охотники за НЛО заявили, что имеют дело с пришельцами, поскольку не смогли идентифицировать летающие объекты.

Более того, уфологи сообщают, что смертельная планета Нибиру подлетела уже достаточно близко к Земле, а потому активно стали появляться НЛО. напомним, что ранее сразу три корабля гуманоидов заметили на территории Турции.