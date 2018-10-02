«Это начало конца»: Летящую к Земле Нибиру видно из Юга России – уфолог

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Планета Х показалась в небе над алтайским Бийском, до апокалиптического столкновения осталась неделя, убежден охотник за «Звездой смерти».

Октябрь 2018 года по прогнозам уфологов должен стать последним месяцем в истории человечества. Сначала приверженцы «лженауки» предсказывали астероидный дождь, спровоцированный прохождением Нибиру через Пояс астероидов между орбитами Юпитера и Марса. Теперь же, получив ряд фото устремившейся к Земле Планеты Х, теоретики убеждены, «Звезда смерти» лично явится, дабы уничтожить человечество.

Летящую к нам Нибиру в настоящий момент видно из Юга России, твердит отечественный уфолог.

Ранее Планету Х неоднократно замечали из точек, расположенных в сравнительной близости с экватором. «Огненный шар» стремиться ударить в центр Земли, где легче всего победить силу гравитации, поэтому в алтайском Бийске можно при удачном преломлении света видеть Нибиру, убеждены охотники за «Звездой смерти».

Рассчитав по предоставленному фото расстояние от Земли к Планете Х, уфолог констатировал: до апокалипсиса осталась максимум неделя. Это начало конца, через 2-3 дня наш «дом» начнет сильно трясти из-за попыток Нибиру притянуть его к себе. Если земное ядро не выдержит, нас ждет смертельный взрыв. Согласно иному сценарию, Голубой шар стерпит гравитационную атаку «Звезды смерти», но все равно погибнет при столкновении, спрогнозировал уфолог.