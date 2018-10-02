«Длительное отклонение»: Нибиру притягивала Землю к себе несколько месяцев - космолог

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Летом Планета Х находилась близко к нашей планете и некоторое время воздействовала на нее своим магнитным полем.

Еще Тибетские монахи считали Нибиру вторым Солнцем, которое каждые пять-семь лет покидало Солнечную систему. Современные ученые неоднократно доказывали, что на протяжении 15 лет в космическом пространстве происходит противостояние планет.

Загадочная планета Нибиру не столкнется с Землей в том случае, если наша планета будет находиться на безопасном расстоянии от Солнца, а сила отталкивания будет заставлять ее медленно проходить вперед без конфликтов. Во время летнего солнцестояния движение Нибиру замедляется, а наша планета остается в стороне от линии ее движения.

Продолжение... «Это начало конца»: Летящую к Земле Нибиру видно из Юга России – уфолог Планета Х показалась в небе над алтайским Бийском, до апокалиптического столкновения осталась неделя, убежден охотник за «Звездой смерти». Космолог из России рассказал, что летом наблюдалась странная аномалия - Нибиру притягивала Землю к себе несколько месяцев. Население нашей планеты это не ощущало, да и сила притяжения Земли помогла ей остаться на своей оси и не поддаться на влияние Планеты Х.

Напомним, что последнее смещение полюсов Земли произошло во время исхода евреев, а Нибиру на данный момент поднялась к плоскости эклиптики и от сильного импульса просто пролетела возле Земли. Такой стремительный пролет загадочной планеты вызвал «дерганье» нашей планеты сначала в одну сторону и потом - в обратную, а не длительное отклонение, которое произошло на сей раз, хотя замедление движения по орбите и отклонение в накрененном положении, имитирующее переход к Весне, в действительности происходили.

В результате чего путь Земли оказался заблокирован из-за того, что Нибиру поднималась к плоскости эклиптики, Венера и Марс вскоре после этого незначительно сместили свои орбиты, а у невидимого двойника Земли еще будет время, чтобы подойти с тыла. Ближайшие к Земле планеты усиливают конфликты с Силой Отталкивания Нибиру, создавая продолжающееся длительное противостояние.