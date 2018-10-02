Ученые создали вакцину от рака из клеток иммунной системы

Сегодня, 09:04

Препарат из лейкоцитов оказался эффективен против рака яичника и кишечника.

Ученые под руководством Джея Берзофски создали вакцину от рака HER2-положительных видов из клеток иммунной системы. Она подействовала на нескольких пациентов, у которых уже были метастазы.

Клинический результат впечатлил: из 11 пациентов, у 6 улучшилось состояние, еще четыре пациента не почувствовали никаких изменений, и у одного наблюдалась частичная положительная реакция.

Оказалось, что исследователи модифицировали с помощью вирусного вектора лейкоциты пациента в дендриты. Проведя данные манипуляции, полученные клетки вводились больным под кожу.

Побочных эффектов практически не оказалось. В рамках последующих исследований будут привлечены пациенты, которые уже лечились ингибиторами HER2, попутно увеличивая им дозировку. Ученые планируют совместить эти препараты и новую вакцину, что сделает лечение максимально эффективным.