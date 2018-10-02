Нейробиологи провели успешную попытку по объединению человеческих мозгов

Вчера, 23:20

Ученым удалось создать сеть между мозгами трех человек. Для этого была создана система интерфейса мозг-мозг.

Американские нейробиологи из Вашингтонского университета задумались над тем, как объединить мозги людей в единую сеть для удобства общения и передачи информации. Специально для этого они создали система BrainNet, которая является интерфейсом мозг-мозг и способна неинвазивно принимать сигналы от мозга нескольких человек при помощи электроэнцефалограммы. Также такое устройство способно передавать полученные сигналы третьему лицу при помощи транскраниальной магнитной стимуляции.

Такое устройство дало возможность научить людей, которые согласились стать испытательным материалом, играть в тетрис. Так, один исследуемый получал инструкции от двух других людей при помощи нового устройства, таким образом «команде» удалось выиграть в 80% случаев.

Для создания эффективной и бесперебойной работы устройства мозг-мозг, необходимо использовать инвазивные технологии – объединять мозг людей в распределительную сетку, которая обеспечит возможность решения сразу нескольких задач.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие 15 человек, которых разделили на пять троек. В каждой тройке два человека выполняли роль передатчиков, а третий — роль получателя: активность мозга первых двух людей считывалась при помощи ЭЭГ, а активность мозга третьего регулировалась при помощи ТМС.

С помощью разработанного интерфейса получателям удалось правильно расположить фигуру в 81,25 процента случаев, что значительно выше случайного попадания. Оказалось, что получателя можно не только научить принимать решения на основе активности мозга передатчиков, но и научить определять, какое из двух решений правильное.

Как такое открытие можно использовать в обычной жизни людей пока не известно, но ученые уверенны, что за такой системой будущее.