Ученые: Прибавка в весе в подростковом возрасте на 53% увеличивает риск развития диабета

Сегодня, 08:18

Люди, которые набрали вес в подростковом возрасте, больше подвержены риску диабета второго типа, чем люди, которые имели избыточный вес на протяжении всей жизни, утверждают ученые.

Согласно исследованиям ученых из Университета Эксетера, прибавка в весе в подростковом возрасте значительно увеличивает риск развития диабета второго типа. У детей, которые имели здоровый вес в возрасте десяти лет, но которые набрали избыточный вес или ожирение в подростковом периоде, на 53% увеличился риска развития диабета.

Выводы, представленные на конференции Европейской ассоциации по изучению диабета в Берлине, свидетельствуют о том, что те люди, которые полные с раннего детства, могут адаптироваться к избыточному весу и не иметь во взрослой жизни диабета. Обычно заболевание возникает, когда содержание жира в организме становится настолько высоким, что оно останавливает выработку инсулина, что поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови.