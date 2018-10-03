«Люди – главное зло во Вселенной»: Военные РФ контактировали с пришельцами Нибиру – уфолог

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В 1990-х на полигоне «Владимировка» произошел контакт с обитателями Планеты Х, рассказавшим человеку о своем мироустройстве и предсказавшим апокалипсис Земли, вспоминает теоретик.

Уфологи далеко не первыми начали гоняться в космосе за НЛО. Оснащенные передовыми технологиями военные давно убедились в существовании инопланетных рас, прямо сейчас проживающих среди людей. Ярчайшим доказательством присутствия ануннак с Нибиру на Земле является интервью генерала-лейтенанта ВС РФ в отставке, ученого в области военной парапсихологии Алексея Савина, считает противник науки.

Выйдя на пенсию, бывший военнослужащий рассказал широким массам о самом засекреченном в России полигоне «Владимировка», ставшем в начале 1990-х местом контакта людей с пришельцами. Генштаб поставил Савину задачу собрать исследовательскую группу, состоящую из военных, ученых и женщин. Именно представительницам прекрасного пола удавалось наиболее эффективно пробуждать в себе паранормальные способности, выходя на связь с инопланетянами. Примечательно, особая методика контакта с ануннаками Нибиру не подразумевала использования психотропных препаратов, а к работе допускались лишь «подопытные» с минимальным риском галлюцинаций.

Как итог, совершив несколько неудачных попыток, военные РФ все же смогли связаться с пришельцами Планеты Х. Некоторым членам исследовательской группы даже удалось побывать на космическом корабле представителей инопланетной расы. Гуманоиды рассказали человеку о своем мироустройстве, системе власти и здравоохранении, но наотрез отказались разговаривать о военной промышленности, цитирует слова Савина уфолог.

«Люди – главное зло во Вселенной. Из-за ядерного оружия рано или поздно на Земле наступит «конец света», чреватый катастрофическими последствиями для далекого космоса», - предупредили российских исследователей пришельцы с Нибиру.

Также инопланетяне рассказали, сколько гостей с Планеты Х в начале 1990-х проживали на Земле. Оказывается, около 20 тысяч гуманоидов затесались среди людей, в числе которых не только жители Нибиру. Во Вселенной есть множество кишащих жизнью планет, стремящихся обеспечить ее целостность, и лишь земляне совершенно не дорожат своим «домом», говорил генерал-лейтенант в отставке.

Уфолог не знает, контактировали ли с пришельцами последователи Савина, однако ответы на главные вопросы уже получены. Инопланетяне не хотят уничтожать Землю, так как от межпланетной войны пострадает не только Солнечная система. Именно поэтому человек был и остается главной угрозой для целостности Голубого шара.