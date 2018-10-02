Россия и США готовы совместно отразить атаку пришельцев с Нибиру - соцсети

Планета Х продолжает волновать не только уфологов, но и будоражит общественное мнение, подчас вызывая панические настроения.
В социальных сетях тема планеты-убийцы занимает все больше места. Высказывается множество предположений. Например, что Россия и
США готовы совместно отразить атаку пришельцев с Нибиру. Можно посчитать это заявление досужей фантазией, однако такая версия имеет право на существование. Как бы ни успокаивали представители академической науки общественное мнение, полное молчание глав государств по будоражащей теме, вызывает вопросы. Недавняя экстренная и загадочная эвакуация работников Солнечной обсерватории в Нью-Мексико так и не получила внятного объяснения со стороны властей. Сотрудники ФБР, участвовавшие в операции, продолжают твердить что-то невнятное о некой угрозе и опасности. Несмотря на панические настроения в южных штатах, Белый дом и Пентагон хранят молчание. Уфологи заявили, что на снимках со спутников, видно перемещение военных на территории США.
Учитывая начавшуюся цепную реакцию пробуждения вулканов по всей планете, уфологи не исключают задействованное пришельцами с Нибиру климатическое оружие гравитационного типа. То есть, вполне можно считать это своеобразной артподготовкой перед тотальным наступлением. Поэтому объединение военных сил России и США было бы единственно верным решением в свете глобальной угрозы со стороны инопланетян. Конспирологи внимательно отслеживают последние визиты официальных лиц из Москвы и Вашингтона. Кстати, еще в середине лета прошла информация, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу публично рассказать всю правду о ситуации с Нибиру.