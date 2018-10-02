Россия и США готовы совместно отразить атаку пришельцев с Нибиру - соцсети

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Планета Х продолжает волновать не только уфологов, но и будоражит общественное мнение, подчас вызывая панические настроения.

В социальных сетях тема планеты-убийцы занимает все больше места. Высказывается множество предположений. Например, что Россия и

США готовы совместно отразить атаку пришельцев с Нибиру. Можно посчитать это заявление досужей фантазией, однако такая версия имеет право на существование. Как бы ни успокаивали представители академической науки общественное мнение, полное молчание глав государств по будоражащей теме, вызывает вопросы. Недавняя экстренная и загадочная эвакуация работников Солнечной обсерватории в Нью-Мексико так и не получила внятного объяснения со стороны властей. Сотрудники ФБР, участвовавшие в операции, продолжают твердить что-то невнятное о некой угрозе и опасности. Несмотря на панические настроения в южных штатах, Белый дом и Пентагон хранят молчание. Уфологи заявили, что на снимках со спутников, видно перемещение военных на территории США.