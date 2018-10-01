В Крыму найдена статуэтка бога молчания

Вчера, 22:03

Проводились раскопки древнего города Тиритака, который находится около современной Керчи. Именно там археологи и сделали свою находку.

Группой археологов Боспорской экспедиции КФУ и центра «Деметра» в Крыму была найдена статуэтка бога молчания. Крымский федеральный университет утверждает, что статуэтка была создана в первом веке до нашей эры.

Известно, что ранее таких находок на территории Крымского полуострова никогда не делали, поэтому археологи были весьма удивлены, когда нашли статуэтку.

Археологи заявили, что этот бог является частью египетской культуры, а в Крыму его почти никогда и не упоминали.

Статуэтка сделана из кости. На ней изображен бог Гарпократ с рогом изобилия, рядом с богом расположились два сатира и гусь.

Напомним, что в Ростове недавно был найден фотоаппарат со времен ВОВ, а в Египте археологи обнаружили две каменные картины времен Птолемея IV.