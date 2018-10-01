«Роскосмос» направил поздравление NASA с 60-летием

Эта организация была создана в ответ на то, что СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Затем страны стали сотрудничать в космической сфере.
У NASA сегодня очередной юбилей. «Роскосмос» направил ей поздравление с 60-летием. В нём отмечается также, что в этом году свой 20-й «день рождения» будет праздновать и МКС.
В поздравлении говорится, что NASA за период своего существования удалась активная исследовательская и техническая деятельность.
Организация смогла проделать огромную работу для того, чтобы изучать космос, Солнечную систему и Вселенную. При этом, в мирных аспектах.
«Роскосмос» высказал своим коллегам из США благодарность за сотрудничество, которое было многолетним и плодотворным. Его венцом явилось именно создание МКС, которая востребована до настоящего времени.
Российские учёные высказали надежду на то, что появятся и новые совместные проекты. Не менее вызывающие и интересные.
NASA не замедлило со своим ответом. Американцы поблагодарили своих российских коллег за то, что те высказали им такие хорошие пожелания.
В сообщении говорится, что учёные США ожидают, что совместная работа по изучению космоса, связывающая их долгие годы с россиянами, будет продолжена.