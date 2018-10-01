«Предвестник Апокалипсиса»: Нибиру стремительно уничтожает остров Сулавеси - уфологи

Вчера, 20:27

Скептики, а также ученые мужи, запуганные властями своих стран, уже просто вынуждены прислушаться к предупреждениям независимых экспертов о начавшейся глобальной катастрофе.

Последние события на Земле, освещаемые изданиями из всех стран мира, свидетельствуют, что «конец света» не страшилка и не пустая фигура речи. Планета Нибиру своим мощным гравитационным полем стремительно уничтожает остров Сулавеси. Индонезия попала под влияние планеты-убийцы из-за того, что орбита Земли совпала с апогеем траектории Нибиру в наиболее фатальной точке.

В настоящее время на острове погибло уже около двух тысяч человек, хотя официальных данных не поступает по причине полного хаоса и тотальной паники. Мощное землетрясение породило цунами. Сдвиг литосферных плит поднял волну Целебсского моря, равную его максимальной глубине. Потоки грязи накрыли главные населенные пункты острова.

Особенно пострадали жители города Палу, которые буквально задохнулись в толще жидкой глины. Уровень грязевых наносов, по самым скромным оценкам, достигает вторых этажей стандартных многоквартирных домов, а хижины крестьян полностью похоронены вместе с людьми и домашними животными.