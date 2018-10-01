Тысячи червей полетят в космос для научных исследований – учёные

Вчера, 19:30

Для этого подготовлен специальный проект. Местом его проведения станет Международная космическая станция.

Учёные сообщили, что уже в ближайшее время в космос полетят тысячи червей. Им доверена особая миссии. Они многое делают и на Земле, но теперь им придётся потрудиться и в освоении безвоздушного пространства.

Червей на Земле великое множество. В космос будет отправлен их микроскопический вид Caenorhabditis elegans. С помощью его специалисты надеются понять при исследованиях в космосе, как лучше выращивать мышечные клетки на Земле.

Черви считаются очень хорошей моделью для того, чтобы поддерживать мышечную массу человека. На МКС они будут располагать собственной миниатюрной средой обитания.

На молекулярном уровне, по структуре и метаболизму у червей очень много схожего с людьми. Следовательно, они представляют особый интерес для исследований.

Ожидается, что они будут расти в космосе так быстро, что время проведения эксперимента не превысит неделю. Потом червей заморозят и вернут на Землю для проведения исследований.

Потеря мышечной массы в космосе является очень серьёзной проблемой для астронавтов. Лучшие умы науки бьются над тем, как её решить. Возможно, именно черви станут спасением в этом вопросе.

В таком случае это сможет помочь и тем, кто никогда не покидал Землю. Потеря мышц характерна, в частности, при дистрофии или диабете.