Ученые создали сеть для передачи телепатических синалов

Вчера, 18:31

Телепатия уже давно было показана в книгах и фильмах как что-то фантастическое и недостижимое, однако, ученые продолжают доказывать нам, что все является возможным, стоит лишь задействовать науку.

Группа американских ученых из Вашингтонского университета, заявляет, что они сумели создать первую в мире сеть для передачи телепатических сигналов. Известно, что ранее аналог этой сети не было.

Главой исследования является Андреа Стокко. Исследователь раскрыл суть работы сети, которую они создали. Известно, что телепатическая сеть строится при помощи множества датчиков, среди которых есть электроэнцефалографические датчики и оборудование для транскраниальной стимуляции.

Впервые эксперименты с построением подобной сети были проведены учеными еще три года назад. В первом эксперименте участвовали два испытуемых, которые должны были вести диалог в формате «вопрос-ответ». На последующих экспериментах участвовали уже больше людей, на одном из них испытуемые даже играли в тетрис. Во время игры двое участников видели игровое поле, а третий видел лишь верхнюю часть. В этом эксперименте испытуемым требовалось объединиться мысленно, чтобы правильно уложить все фигуры.

Многие надеются, что в будущем ученые доработают эту систему и, возможно, когда-то подобные телепатические сети будут продаваться в магазинах электроники, как обычные игровые гаджеты или приложения для общения.