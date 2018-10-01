Учёные нашли окаменелость 50-метрового дерева

Вчера, 18:06

Находка была расположена в США. Её возраст составляет приблизительно 90-95 миллионов лет.

Учёные определили, что данный вид цветкового растения появился на территории северо-восточной части штата Юта, и, вероятно, всей Северной Америки, на почти 15 миллионов лет раньше, чем они полагали. Также известно, что данные деревья росли в пик Мелового периода. В статье журнала Science Advances эксперты рассказали, что этот регион в древние времена был частью морского пути. По территории подземного геологического образования Mancos Shale проходила дельта реки.

Что касается самого дерева, которое учёные отнесли в группу Paraphyllanthoxylon, то его размеры были гигантскими. В высоту такие растения достигали 50 метров. Найденное окаменелое бревно было 1,8 метров в диаметре и 11 метров в длину. Важность такой находки состоит в том, чтобы понять нюансы взаимодействия изменяющегося климата с живыми организмами на Земле. Учёных в данном случае озадачило, что из 11 видов деревьев группы Paraphyllanthoxylon окаменелостей найдено мизерное количество.