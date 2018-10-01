«Полетим через Луну»: Официальный план NASA отправит людей на Марс в 2030 году

Вчера, 17:42

На Луне будет сформированная некая база в июне 2022 года, через которую будет совершено космическое путешествие на Красную планету.

Американское космическое агентство NASA недавно приняло официальный план, который будет состоять из трёх частей. Согласно нему, США отправят людей на Марс в 2030 году, а перед этим будет совершена высадка на Луну.

Если говорить подробно, то NASA, как и считалось ранее, планирует создать на Луне некий лагерь. Согласно плана, США собираются параллельно заниматься укреплением космического лидерства страны, а также укреплением частных космических компаний. Всё это будет направлено на то, чтобы составить точный план первой высадки человека на Марс.

Согласно заявлениям NASA, одной из главных проблем, которую будут решать в следующие 20 лет, является создание защиты для человека. Астронавтов стоит защитить от многих опасностей космоса, чтобы они долетели до Марса, даже, если мы, люди, полетим через Луну. Агентство создало огромный список потенциальных проблем, с которыми сможет встретиться космонавт. Он размещён на 21 странице, и включает себя всё – от околоземной орбиты до высадки на Марс.

В NASA надеются, что к 2030 году все потенциальные опасности будут решены. Кроме того, рассматривается и вариант, что проблемы могут возникать и при самой подготовке к полёту. В таком варианте космическое агентство будет корректировать даты.

Сейчас NASA ожидает результатов миссии Mars 2020, в рамках которой ровер соберёт и проанализирует образцы с поверхности Красной планеты. Не маловажной является и дальнейшая работа инженеров. К примеру, к 2020 году NASA запустит аппарат CubeSats, который будет изучать правильную нагрузку, готовя этот параметр для полёта на Луну.

На спутник люди отправятся уже в июне 2022 года.