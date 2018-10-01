Нибиру уже сломала механизм Солнечной системы – эксперты

Вчера, 20:37

Таинственная Планета Х остается «загадкой» лишь для представителей академической науки, в то время как экспертное сообщество пытается открыть правду о происходящей катастрофе галактического масштаба.

Эксперты, изучив последние данные спутником и космических зондов, с большой долей уверенности утверждают, что планета Нибиру уже сломала механизм Солнечной системы, который был отлажен много миллиардов лет назад. Например, показания космических аппаратов явственно доказывают, что только за прошедшее десятилетие магнитное поле Солнца стало интенсивнее на 230%.

Это означает радиационную экспансию, направленную, в первую очередь, на ближайшие планеты. Комфортное положение Земли по отношению к звезде, становится явной угрозой для дальнейшего существования планеты.

Пока атмосфера защищает человечество от жесткой радиации, но уже через год, предел защиты будет преодолен. Скептикам, не доверяющим данному прогнозу, следует обратить внимание на Полярные сияния, которыми теперь могут «любоваться» не только жители Заполярья.

Продолжение... «Предвестник Апокалипсиса»: Нибиру стремительно уничтожает остров Сулавеси - уфологи Скептики, а также ученые мужи, запуганные властями своих стран, уже просто вынуждены прислушаться к предупреждениям независимых экспертов о начавшейся глобальной катастрофе. Кроме того, на Меркурии астрофизики с удивлением обнаружили возникновение магнитного поля, карликовая планета Церера неожиданно стала вулканизировать. Грязевые потоки, заливают ледяной покров, что свидетельствует о резком нагревании ранее холодного и безжизненного ядра. Венера буквально засияла от внезапно возникших полярных сияний. Юпитер стали окружать плазменные выбросы, происхождение которых, пока не определено.

Сатурн увеличил рентгеновское излучение. Уран раскрасился ионизированными облаками, а на Плутоне атмосферное давление возросло на 300%. Пока ученые, играя на руку правительственным структурам и тайному правительству, предпочитают молчать, независимые эксперты бьют тревогу и обращают внимание на разрушение структуры Солнечной системы.