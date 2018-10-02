В Нью-Йоркском метро ученые обнаружили ДНК пришельцев

Сегодня, 05:20

Специалисты выдвинули две возможные теории возникновения неизвестных образцов тканей в подземке, но ни одна из них пока не получила полного научного подтверждения.

По мнению ученых, которые занимаются поиском инопланетной жизни, в Нью-Йоркском метро они обнаружили ДНК именно пришельцев, так как образцы никак не схожи с уже найденными ранее на территории планеты. Ученые предположили, что подземная находка относится либо к новому образцу древнего неизвестного пока науке животного, или же внеземная жизнь оставила свой след на территории американского метро.

Однако, многие из них считают первую теорию практически научно невозможной, так как ДНК уже несколько раз проверялись и результаты отправлялись во многие научные центры, а вторую просто безумной, так как наличие инопланетян именно в подземном транспорте как минимум удивляет.

Впрочем, некоторые ученые, изучающие подобные аномалии, уверены, что на Земле находится пришелец, который оставил свои образцы тканей в метро только потому, что живет на территории Соединенных штатов. Такая версия почти не рассматривается научным миром, так как является практически конспирологической и маловероятной. Однако, теоретики продолжают настаивать на том, что их версия верна, ведь других, более возможных, пока нет.

Скептики, по традиции, отвергают подобные глупости и считают, что образцы - это всего лишь ДНК, которое появилось в метро из-за того, что при строительстве подземки затрагивались глубокие слои земли и какие-то древние частицы вполне имели место быть там. По их мнению, теория о пришельцах лишь выдумки конспирологов и уфологов, которые отчаянно пытаются найти хоть какое-то подтверждение своим гипотезам, чтобы люди окончательно не разуверились в их работе.

Однако, псевдонаучные теории, к сожалению, часто пользуются популярность и народ почему-то верит им больше, нежели доказанным научным фактам. Далеко ходить не нужно - до сих пор есть люди, которые считают, что Земля на самом деле плоская, хотя давно уже выяснили, что она имеет форму шара.