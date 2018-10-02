Ученые: Космос предоставил землянам «строительные кирпичи»

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Ученые провели исследование, которое доказало, что жители Земли получили все необходимое для создания жизни из космоса. Теперь ни у кого не вызывает сомнений то, что и сама жизнь была занесена из космоса.

Группа ученых из Гавайского университета под руководством профессора Эндрю М. Тернера провела исследований, результаты которого шокировали многих. Для ознакомления специалисты разместили всю информацию в специализированном научном издании.

Доказано, что основными строительными элементами на нашей планете являются фосфаты, хотя ученые их еще не достаточно изучили. Ранее было доказано, что жизнь на Земле остановится в тот момент, когда в клетках перестанет самовоспроизводиться энергия. Гавайские астрономы из университета Маноа доказали, что существующие на нашей планете фосфаты имеют космическое происхождение и синтезироваться на Земле не могут.

Попали же они к нам при помощи метеоритных дождей и комет еще на заре становления всего живого, а через определенное время фосфор стал основной составляющей молекул всех живых клеток. Вспомогательным компонентом для фосфатов выступает дифосфорная кислота, объединившись эта пара входит в состав хромосом, которые несут генетическую информацию и входят в состав ДНК. Фосфолипиды клеточных мембран и аденозинтрифосфаты выступают в роли носителей энергии в клетках, и образуют самовоспроизведение материала, который происходит во всем живом.

Ученые провели аналоги с вакуумом в камерах, где имитируется космические условия, в ходе эксперимента им удалось пронаблюдать формирование фосфоросодержащих окислений, такие формирования могли образовываться на кометах с ледяным покрытием. Таким образом доказано, что космос предоставил землянам «строительные кирпичи», а вот кам правильно мы ними распорядились, покажет время.