Рак печени излечивает растение Vismia baccifera

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Оно произрастает в джунглях Амазонки. При употреблении экстракта из него, опухолевые клетки самоуничтожаются. При этом здоровые ткани не повреждаются.

Как оказалось, рак печени с огромной долей вероятности излечивает растение Vismia baccifera. Лабораторные исследования экстракта показали, что опухоль самоуничтожается локально.

Здоровые ткани остаются неповреждёнными. Таким образом, возможно, уже в скором будущем пациентам с этим заболеванием можно будет обходиться без химиотерапии.

Исследователи сообщили о наличии большого интереса к растительным компонентам, которые смогут стать своеобразными химиотерапевтическими агентами.

Их задача – предотвратить рост опухолей или лечить метастазы.

На лечебные свойства Vismia baccifera специалисты обратили внимание, узнав, что этим растением активно пользуются проживающие в джунглях туземцы.

Они применяют его, чтобы лечить болезни кожи или инфекцию в мочеиспускательных путях. После этого родилась идея проверить, может ли это растение помочь, чтобы вылечить рак печени.

Раковые клетки распространяются благодаря воспалительным процессам. Чудодейственный экстракт этому противостоит. При исследовании не было выявлено никаких паталогических последствий.

Следовательно, его можно применять для лечения опухолей, являющихся самыми опасными и тяжёлыми в терапии.