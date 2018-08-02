Укус пчелы может быть смертельным

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Летом стоит опасаться полосатых насекомых, ведь никто не застрахован от анафилактического шока.

Медики предупреждают, что необходимо быть острожными с осами, шершнями и пчелами. А чтобы не пострадать, нужно знать об оказании первой помощи, о правилах поведения и последствиях от насекомых. Потому, что от укуса пчелы можно умереть – это опасно для людей, непереносимых их яд.

Чтобы «полосатые» не нападали, необходимо воздержаться от слишком сладких духов, от поедания сладостей или фруктов на открытом воздухе и самое главное, не делать резких движений, когда они появляются на горизонте, не давить ос, потому что остальных это злит.

Если не удалось спастись от укуса, нужно уметь оказать себе первую помощь. Сначала вытаскивается жало с кожи, если есть мешочек с ядом – чем-то острым попытаться от него избавиться. После можно опустить руку в холодную воду, обработать раствором из соды с водой, можно купить также аптечные мази.

После каждого укуса появляется припухлость, но если она долго держится, становится более воспаленной, возникает сильный зуб на протяжении нескольких дней – необходима консультация врача. Это может быть аллергической реакцией, никто не знает, как она себя поведет. Также для уменьшения покраснения приложить лед, который заморозит воспаление.

Стоит остерегаться в первую очередь от укуса в шею, на язык и лицо, потому что может затрудниться дыхание.