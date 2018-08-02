«Новая реальность вместо матрицы»: Блогер зафиксировал аномальное влияние Нибиру

Сегодня, 20:32

Запоздалые рассветы и ранние закаты – результат раскачивания Земли и непоправимых изменений, считает глава паблика об окружающем мире Игорь Тельцов. Сторонние космические объекты продолжают вмешиваться в налаженные процессы, что может стать серьезной опасностью.

Блогер постоянно наблюдает за природой и Солнечной системой, а недавно лично зафиксировал аномальное влияние Нибиру на Луну, Землю и Солнце. По рассказу мужчины, пару недель назад он был сильно удивлен, когда ожидаемый рассвет не наступал целый час, хоть по научным нормам и личным наблюдениям так не происходило. Игорь Тельцов рассказал, что и закат неделю назад пришел слишком рано – часа на три, и такие аномалии он наблюдал уже несколько раз.

По мнению блогера, человечество ожидает новая реальность вместо привычной матрицы, и планета начинает менять свое месторасположение, а также другие важные показатели. Более того, наблюдатель убежден, что Солнце начало увеличиваться в размерах, и происходит это не без влияния Нибиру и других космических тел, которые представляют уже реальную угрозу для планеты и человечества.

Еще одно личное наблюдение блогера – свечение серебряных облаков, которые видны после часа ночи, появляются на одном и том же месте, светятся до самого рассвета и бесследно пропадают. С чем связаны такие аномалии – точно не известно, но автор считает, что они демонстрируют космические процессы, при которых – движение Солнца и Луны происходят хаотично и нелогично, и повлечь за собой это может неутешительные последствия.

Солнце, по словам блогера, стало намного ярче светить, что режет глаза и не позволяет смотреть на Светило, как это было раньше. Если огненная звезда действительно растет в размерах, то и ее мощность может увеличиться, и с этим согласны многие эксперты. Не так давно ученые представили теорию, согласно которой Вселенная может исчезнуть после большого взрыва, что уничтожит жизнь на Земле. Проявляющиеся аномалии – косвенные доказательства таким предположениям.