Врачи: Грейпфрут смертельно опасен при приёме с некоторыми лекарствами

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Причём, как в дольках, так и в виде сока. Его употребление влечёт передозировку некоторых медпрепаратов, предотвращая их расщепление.

Врачи сообщили, что грейпфрут, ранее считавшийся полезным, может оказаться смертельно опасным при приёме с некоторыми лекарствами. Их список вырос уже до 43-х.

К такому выводу пришли специалисты, работающие в Исследовательском институте здоровья Лоуренса (Канада). В перечень опасных в паре с грейпфрутом попали препараты, лечащие гипертонию, рак, а также снижающие уровень холестерина или подавляющие иммунную систему после проведения трансплантации органов.

Грейпфрут содержит вещества, вымывающие ферменты, которые расщепляют некоторые лекарства. Следствием этого является, что они не метаболизируются в кишечнике и попадают в кровь в большом количестве.

Если одну подобную таблетку выпить вместе с соком грейпфрута, это будет равнозначно тому, что было выпито 10 таких таблеток, если бы их запивали водой. Явная передозировка.

Она может привести к серьёзным побочным эффектам, вплоть до острой почечной недостаточности, остановки дыхания и внезапной смерти.

Если люди не могут отказаться от употребления грейпфрута, им стоит уведомить об этом врача, чтобы тот подобрал альтернативное лекарство.

Эффект после приёма грейпфрута или сока из него сохраняет своё действие на протяжении суток.

Это дополнительное подтверждение, что натуральное и искусственное в полное «согласие» никогда не придут. В то же время, как вредное может оказаться полезным, так и наоборот.