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О том, как появляются в процессе эволюции люди с экстраординарными способностями, лучшие умы человечества дискутировали на протяжении столетий.

Среди множества версий, заслуживает внимания, по мнению некоторых экспертов, теория российского ученого Алексея Ретеюма, который весь свой научный багаж профессора МГУ им. Ломоносова, построил на изучении вспышек сверхновых звезд. По его мнению, и гениев рождают звездные вспышки. При этом, у исследователя была довольно узкая специализация. Он занимался влияния сверхновых на реликтовые сосны Калифорнии. Коллеги довольно серьезно отнеслись к утверждению российского профессора.

Действительно, составленные графики доказывают, что не территории современных стран Дальнего Востока, Азии и Европы гении появлялись после вспышек сверхновых звезд. Что характерно, но именно эти люди оказывали принципиальное влияние на дальнейший ход эволюции и уровня интеллектуального развития человечества. Научным объяснением подобного феномена можно назвать влияние вспышек на земную биосферу. Большие расстояния уберегли планету от глобальных катастроф, но мозг, как самый восприимчивый орган, вобрал в себя космическую энергию звезд.