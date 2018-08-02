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Сенсационное исследование американских ученых, позволило определить степень опасности заболеваний онкологическими заболеваниями на генетическом уровне.

Ученые нашли «горячие точки» ДНК с высоким риском рака у большинства обследованных пациентов. Некоторые специфические бактерии являются в организме «спусковым механизмом» для неконтролируемого деления клеток. Эту последовательность можно определить, если не фокусировать внимание на реакции всего организма, но на отдельных генетических элементах, присущих индивидууму. Например, предварительный диагноз первичных заболеваний, может указывать на уязвимые очаги для распространения раковых клеток.

Ткани, имеющие высокий уровень клеточного обновления, имеют тенденцию к злокачественным опухолям. Регенерация клеток при простате или саркомы, становится неконтролируемой. Ученым удалось найти в геноме именно те точки, которые могут замедлять или даже тормозить клеточное деление. Метод американских исследователей пока считается спорным, однако в научном сообществе и ранее проводились эксперименты с ДНК. На данный момент ошибки при репликации генома снизились, как минимум, в 18 раз.