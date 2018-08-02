Мужчинам свойственно грустить после секса

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Иногда происходят ситуации, когда женщина после интима беспричинно расстраивается. Оказывается, стереотип, что мужчина всегда заведенный и готов, часто неправдивый.

Исследователи из Университета технологий Квинсленда решили опросить 1208 представителей сильного пола из разных уголков планеты. Результат оказался удивительным – мужчинам свойственно грустить, впадать в депрессию и даже плакать после секса. Такое поведение называется посткоитальной дисфорией (ПКД) и оно у 41% опрошенных, а 20% поделились, что их настигала дисфория в промежутке последних четырех недель. 4% испытывает это чувство постоянно.

По их рассказам, у них пропадает желание какой-либо активности, возникает чувство позора, неуверенности в своих силах перед партнершей. Им хочется побыть одним, помолчать, заснуть.

По мнению ученых, причинами ПКД могут быть сексуальные травмы в детстве, уже нарушенное сексуальное поведение, возможно неудачи в постели в прошлом. Также интересным открытием стал факт связи поведения с партнерами у близнецов – то есть они оба могут переживать посткоитальную дисфорию одновременно.

К слову, теперь мужчин нельзя называть «животными», которые постоянно хотят секса, а женщин – «вечно плачущими» после акта. Оказывается, оба партнера в большинстве случаев равны в своем поведении.