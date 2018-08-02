Ученые: Летние звуки могут спровоцировать полную потерю слуха

Сегодня, 18:01

Все летние звуки могут вызывать повреждение слуха и даже спровоцировать полную его потерю, предупреждают эксперты из Университета штата Пенсильвания.

Доктор медицины в частности неврологии Гусейн Исильдак проинформировал, что звуки, которые чаще всего можно услышать именно в летнее время года могут быть связаны с нарушениями слуха у людей. По словам исследователя, летние громкие фейерверки, музыкальные концерты и газонокосилки, могут вызвать реальную потерю слуха.

Спасти ситуацию помогут специальные пробки для ушей, которые можно приобрести в любой аптеке. Пробки способны приглушить источник шума и предотвратить повреждение барабанной перепонки. Кроме того, ученые не рекомендует много время проводить в воде, так как из-за давления может также ухудшиться слух.