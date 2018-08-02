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Ранее считалось, что мобильный телефон, находящийся рядом с головой спящего, может вызвать онкологическое заболевание.

Испанские ученые развеяли миф об опасности сна с мобильным телефоном. Они утверждают, что электромагнитные волны, которые считались МАИР еще в 2011 году смертельно опасными для организма человека, в частности, коры головного мозга.

Новые результаты исследования говорят о том, что волны, излучаемые смартфонами, имеют низкую частоту, поэтому повреждение ими структуры ДНК априори невозможно. Максимум, на что способны волны – так это слегка нагреть кожу человека.

Исследователи из Испании вовлекли в свой эксперимент более 9 тысяч людей, и результат шокировал ученых – из испытуемых никто не пострадал от изменений после влияния низких частот. Они уверены, что между раковыми опухолями и телефонами абсолютно нет никакой взаимосвязи.

Раковые заболевания могут, безусловно, возникать у людей, имеющих смартфоны. Но их появление связано в первую очередь, с плохой экологической ситуацией, генетической особенностью или же постоянными стрессами.

Ранее ученые выяснили, что носки во время секса помогают женскому полу достичь быстрее оргазма. Это, по мнению медиков, связано с улучшением кровообращения.