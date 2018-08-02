Уфолог нашел на купюре $1 снимок Бога инопланетян

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Внеземной разум контролирует человечество уже много десятилетий, и секретные знаки на это указывают, - считает известный во всем мире Скотт Уоринг. Тайные сообщества существуют уже давно, и во главе может стоять именно гуманоид-покровитель.

Уфолог тщательно исследовал денежные знаки и нашел на 1-долларовой купюре снимок Бога инопланетян – предполагаемого властелина мира, который способен контролировать сознание граждан. Другие знаки также указывают на секретность нанесения символов – треугольник и всевидящий глаз также имеют связь с масонами. Но главное изображение – рисунок инопланетянина, рассмотреть который очень просто.

Уоринг рассказал, что увидеть покровителя приверженцев тайных сообществ можно с помощью увеличение контраста фотографии. В центре картинки, где раскидывает свои крылья орлан –символ США, скрыт инопланетянин. Надпись «In God We Trust», что переводится «Мы верим в Бога», должна была повлечь за собой нанесение христианских символов, которых на купюре нет.

По выводам уфолога, отсутствие христианской символике с такой надписью – признаки того, что поклонялись разработчики купюры именно гуманоидной расе. Более того, доллары господствуют по всему миру, а распространение таких символов говорит о некой попытке распространения культа, который до определенной поры остается тайным. Уоринг убежден, что инопланетяне давно внедрились в мировое общество, а происходящие в последнее время катастрофы и войны – так же их рук дело.