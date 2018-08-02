Американские ученые создали чип имитирующий мозг человека

Сегодня, 16:14

Созданный чип имеет широкое практическое применение.

Изобретение американских ученых способно распределять оптические сигналы сквозь искусственные нейроны, имитируя процесс работы мозга человека.

В настоящее время большое количество лабораторий занято подобными исследованиями. Мозг человека состоит более чем из двух миллиардов нейронов. И каждый из них соединяется с тысячами других нервных клеток.

По словам ученых из Национального института стандартов и технологий, ими был изменен метод передачи сигналов мозга. Если раньше этот процесс происходил с помощью электричества, то теперь в качестве сигнальной среды было предложено использовать свет.

Плюс такого метода в том, что световые сигналы имеют большую скорость передвижения и передаются на большее расстояние, нежели электрические.

Искусственная сеть уже продемонстрировала свои навыки по решению сложных задач, таких как: распознавание образов и анализ данных.

Данный чип можно так же использовать как для управления транспортом, так и в космической сфере.