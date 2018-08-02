Рак мочевого пузыря: Онкологи назвали три самых точных симптома заболевания

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Рак мочевого пузыря обычно обнаруживаются путем проверки мочи в лабораторных исследованиях. Однако онкологи назвали три самых распространенных симптомов заболевания. На которые люди должны обратить внимание.

Рак мочевого пузыря является одним из наиболее распространенных видов онкологии во всем мире. Согласно данным благотворительной организации Cancer Research UK, одним из наиболее распространенных симптомов рака мочевого пузыря является кровь в моче. Если кровь в моче проявляется каждый раз, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Кроме того, внезапное ощущение необходимости использования туалета может говорить о наличии заболевания, поэтому также стоит проконсультироваться у врача.

Последний симптом - ощущение жжения при мочеиспускании. Также этот признак может указывать на инфекцию, которая быстро лечится антибиотиками. Ученые подчёркивают, что чаще всего рак мочевого пузыря встречается у людей старше 60 лет.