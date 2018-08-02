Регулярные посещения сауны спасают от инфаркта

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Исследователи утверждают, что данная процедура благотворно повлияет на организм в старости.

Ученые выяснили, что не только физические нагрузки, диеты и правильный образ жизни влияют на здоровье организма в преклонном возрасте, а еще и посещение сауны. Данная процедура способна уменьшить риск болезней сердца, к примеру инфаркта, и легких, а также в целом улучшить состояние кожи. На удивление, сауна может успокоить психические расстройство и расслабить организм. В эксперименте участвовало около двух тысяч мужчин и женщин разных возрастов и социальных групп, что позволило ученым наиболее точно определить полезные свойства процедуры.

Учеными выдвинуто предположение, что регулярные посещения сауны спасают человека от множества патологий из-за того, что горячий воздух стимулирует иммунитет, ускоряет вывод «вредных» версий холестерина из кровеносной системы, а также повышает гибкость стенок артерий.

Ранее исследования проводились только с мужчинами и финские специалисты сообщили, что у испытуемых на 50% снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний.