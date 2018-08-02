Сегодня, 13:41

Средство влияет также на Т-клетки, реагирующие на инфекции на клеточном уровне, а также на клетки типа «В», которые вырабатывают антитела.

Ученые из США разработали универсальную нановакцину от гриппа, способную защитить организм человека от различных штаммов, включая редкие виды.

Микробиолог Ван Баочжун из университета штата Джорджия объясняет, что при использовании пластыря с множеством микроигл удалось сделать работу нановакцины более эффективной. Это позволит исследователям создать бюджетную универсальную вакцину от гриппа.

Ученые уверены, что в будущем им удастся разработать вакцину, которая также сможет влиять на другие подвиды и типы вирусов. Но американцам уже удалось сделать огромный шаг к оздоровлению населения планеты – вакцина с микроиглами, как стало известно, работает в разы лучше традиционных, а это значит, что микробиологи на правильном пути.

На данный момент по всему миру есть сообщества людей, выступающих за отмену вакцинации. По их мнению, вакцины созданы по «заговору врачей» для того, чтобы контролировать количество населения планеты. Но медики опровергают подобные утверждения – они считают, что отказ от вакцинации способствует распространению опасных вирусов и штаммов, вызывая эпидемиологические катастрофы.