Учёные: Талидомид может калечить или лечить

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Всё зависит от того, кто и для чего его принимает. История с препаратом была такой скандальной, что его производство запретили.

Талидомид появился на рынке около 60 лет назад и был так же популярен, как и аспирин. Как оказалось, он способен не только лечить, но и калечить.

Это лекарство широко применялось в качестве успокоительного и снотворного средства.

Ещё одной привлекательной чертой было то, что его невозможно передозировать. Талидомид считался безопасным даже при употреблении в больших дозах.

Средство принимали и беременные женщины. Оно помогало им бороться с тошнотой и бессонницей.

Впоследствии учёные обратили внимание на резкий рост числа новорожденных с врождёнными пороками. Выяснилось, что роженицы на ранних сроках своей беременности принимали талидомид.

Около 12 тысяч младенцев появились на свет с физическими уродствами. В скором времени, приблизительно, 7 тысяч из них умерли. Остальным было суждено на всю свою жизнь остаться инвалидами.

Препарат был изъят из аптек. Пострадавшие получили компенсации от компаний, которые его выпускали.

Однако, ученые не прекратили изучать талидомид и разрабатывать другие препараты на его основе.

Как оказалось, это лекарство может вылечить даже запущенную проказу. Талидомид способен затормозить развитие раковых клеток, а также помочь в лечении СПИДа и при туберкулёзе.

Почему западные фармацевты не смогли выявить опасность лекарства при его испытаниях – не понятно. Видимо, всё банально. Опередить конкурентов и раньше выйти на рынок.