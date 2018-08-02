Ученые пересадили свиньям выращенные легкие

Сегодня, 12:03

Сенсационный отчет представили миру американские биоинженеры. Сделан еще один шаг к увеличению продолжительности жизни человечества.

Ученые пересадили свиньям искусственно выращенные легкие. При этом, органы прижились за достаточно короткое время. До сих пор именно легкие, пораженные патологией, считались непригодными для полноценной трансплантации, так как отторгались организмом. Исследователям удалось вырастить в питательном растворе органы из белковой структуры лабораторных животных, с удалением всех клеток. Оставшаяся гибкая трехмерная основа засеивалась клетками свиньи-реципиента. Процесс культивирования занял месяц. После чего органы образовывали индивидуальную сосудистую сеть.

Несмотря на первые успехи, перед учеными стоит еще множество проблем, связанных с отработкой методики выращивания человеческих органов. В этом случае немаловажную роль играет возраст реципиента и его образ жизни до трансплантации. Тем не менее, исследователи уверены, что положительных результатов экспериментов остается ждать недолго. Первый этап пройден благополучно. В научном мире внимательно следят за ходом исследований в этом направлении.