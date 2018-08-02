Ученые рассказали о недостатках и преимуществах вегетарианства

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Исследователи рассказали о последствиях несбалансированного питания.

Представители департамента здравоохранения столицы рассказали о недостатках и преимуществах вегетарианства. Ученые считают, что вегетарианство имеет ограничительный тип питания, при котором обеспечение всеми полезными микроэлементами и веществами становится непосильной задачей. Это является самым главным недостатком – постоянный контроль необходимых веществ, таких как белок и витамины.

При этом не стоит обобщать все виды вегетарианства – в нем тоже есть множество подвидов. Стоит учитывать потребности организма, в частности, если речь идет о детском растущем организме. Ребенка, по мнению ученых, необходимо приучить оптимально питаться, при этом в рационе должен быть обязательно белок, который положительно скажется на его здоровье.

Исследователи напоминают, что правильное питание – залог здоровья не только у детей, но и у взрослых. Они считают, что не стоит ограничивать себя в определенных полезных продуктах ради призрачных целей – неправильный рацион, недостаток сна могут сыграть роковую роль, и привести к заболеваниям ЖКТ, которые трудно поддаются лечению.

Ученые уверены, что человек, который имеет сбалансированный рацион, не имеет хронической усталости, а также не страдает от резких скачков веса.