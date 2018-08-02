Ученые: Отсутствие радости в жизни повышает уровень холестерина

Сегодня, 08:49

Американские ученые пришли к выводу, что для здоровья человека необходимо в жизни все время испытывать чувство радости. Недавние исследования показали, что у грустных людей значительно повышается уровень холестерина, что отрицательно сказывается на здоровье.

Команда специалистов з США выяснила, что стресс и затяжная депрессия повышают уровень опасного холестерина, который также может спровоцировать ожирение и болезни сердца. При этом, если человек не будет испытывать радостные эмоции, такой финал неизбежен даже если он будет питаться исключительно здоровыми продуктами и не злоупотреблять жирной пищей.

Таким образом исследователи в очередной раз подтвердили гипотезу, что физиология и психология неразрывно связаны между собой. Потому врачи рекомендуют, чтобы избежать проблем со здоровьем, больше улыбаться и веселиться.