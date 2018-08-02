Ученые: В созвездии Лебедя есть пригодная для жизни планета

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Британские ученые нашли способ определения степени пригодности небесного тела для того, чтобы его колонизовать.

Ученые из Кембриджского университета рассказали, что в созвездии Лебедя есть пригодная для жизни планета. Это они смогли понять, оценив интенсивность излучения ультрафиолета, которое исходит от данного небесного тела.

Исследователи считают, что если изучать планету под ультрафиолетовым излучением, можно заметить, что происходят реакции, благодаря которым появляется жизнь на планете. Длина ультрафиолетовых волн способна рассказать о возможности колонизации.

Российские ученые также согласны с британцами, и говорят, что Земля была заселена благодаря солнечной радиации в первую очередь.

Эксперты полагают, что планета, получив необходимую дозу излучения, становится обитаемой. По данным их исследования можно сделать вывод, что экзопланета в совездии Лебедя Kepler-452b потенциально может быть населена живыми организмами.

Ученые давно работают над вопросом, есть ли другая жизнь в нашей Вселенной, но пока что у них есть только теории. Скорее всего, совсем скоро будет дан ответ на самый загадочный вопрос века.