«Таинственный незнакомец»: Ученые открыли самый твердый минерал

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Посланец из глубин космоса поставил в тупик научное сообщество. Уникальное открытие российских исследователей ставит под сомнение некоторые физические законы.

«Таинственный незнакомец» был обнаружен в структуре метеорита, упавшего в районе Восточной Сибири более двух лет назад. Ученые открыли благодаря ему самый твердый минерал, который когда-либо был описан и квалифицирован. Однако сведения об уакитите, так назвали вещество, были обнародованы только сейчас, когда были закончены эксперименты и многоэтапные исследования. В отчете российских ученых говорится, что минерал имеет структуру кристаллических соединений, которые невозможно разрушить механическим путем.

Сам минерал имеет прозрачную структуру и находится в метеорите в очень малых количествах. Для более детального изучения, необходимо большее количество вещества. В настоящее время, астрофизики пытаются выяснить, откуда именно прилетел космический посланец. Если удастся обнаружить связь с конкретным участком галактики, то может быть раскрыто множество тайн, связанных с возникновением и эволюцией Вселенной.