Снова НЛО увидели в Пензе

Вчера, 23:07

Юрий Пашанин в ночь с 27 на 28 июля снимал в Пензе лунное затмение, но в его объектив попало нечто необычное.

Некий объект, летящий по небу, он снял вначале на видео, а потом сделал снимки и с помощью фотоаппарата. После увеличения снимка стала видна форма летящего объекта НЛО имел форму краба – с двумя клешнями и двумя ножками.

Юрий Пашанин, майор ПВО в отставке, уже не первый раз встречается с НЛО. В 2012 году он видел объект серого цвета над лесом.

Ваш корреспондент от себя тоже может добавить, что он наблюдал неизвестный светящийся объект. Происходило это в Подмосковье зимней ночью. Светящийся зеленоватым светом продолговатый «огурец» быстро вылетел и неподвижно остановился на небе. Постояв какое-то время, это светящееся нечто очень быстро исчезло за горизонтом. Этот объект увидели одновременно несколько человек, находящихся в разных местах, так что списывать происходящее на обман зрения или галлюцинацию не приходится.